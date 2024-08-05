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Альварес и «Манчестер Сити»: впереди ключевые переговоры

05 Августа 2024 • 16:18 Комментировать

Нападающий Хулиан Альварес может покинуть «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно. Несколько дней назад аргентинец заявил, что он хотел бы получать больше времени на поле в больших матчах, после чего Хосеп Гвардиола допустил его уход.

Как сообщает Mundo Deportivo, впереди ключевые переговоры – агент Альвареса на этой неделе отправится в Европу для общения с представителями «Манчестер Сити».

Хулиан Альварес интересен «ПСЖ» и «Атлетико», причём парижане готовы сделать более крупное предложение – 60 миллионов евро. «Манчестер Сити» хотел бы получить за 24-летнего форварда 70 миллионов.

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