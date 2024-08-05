Симеоне сыграл ключевую роль в переговорах «Атлетико» с Галлахером

Всё идёт к тому, что в ближайшее время полузащитник Конор Галлахер сменит «Челси» на «Атлетико». Как сообщает The Telegraph, ключевой фигурой в этой сделке стал главный тренер мадридской команды Диего Симеоне. По данным источника, в ходе переговоров специалист сказал Галлахеру, что рассчитывает на него как на центральную фигуру в обновлённой команде.

Конор Галлахер может подписать с «Атлетико» контракт на пять сезонов – до середины 2029 года. С учётом бонусов заработная плата игрока может составить 200 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось о том, что 24-летний Галлахер не смог договориться с «Челси» о продлении контракта.