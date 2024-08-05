«Челси» всё ещё следит за нападающим «Атлетико»

Лондонский «Челси» продолжает следить за нападающим мадридского «Атлетико» Самюэлем Омородионом. Несмотря на отказ «матрасников» пару недель назад, «синие» надеются, что смогут продавить сделку на своих условиях.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что стороны продолжают переговоры в настоящий момент. Ранее «Атлетико» требовал 80 миллионов евро за Самюэля. «Челси» надеется, что после продажи Конора Галлахера, «матрасники» согласятся сделать скидку на Омородиона.

Самюэль в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Алавес», в составе которого отметился 8 голами в 34 матчах чемпионата Испании. 20-летний форвард ранее был связан и с другими топ-клубами.