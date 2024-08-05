Датро Фофана должен покинуть «Челси» до конца трансферного окна

Лондонский «Челси» в оставшиеся дни трансферного окна рассчитывает расстаться со своим нападающим Давидом Датро Фофана. Ивуариец должен уйти в очередную аренду, но есть вероятность, что в сделку будет включена обязательная опция выкупа.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что Датро Фофана интересен трём клубам. В гонке за ивуарийцем лидирует «Лестер», но заполучить футболиста также хотят испанский «Вильярреал» и немецкий «Штутгарт».

Отметим, что в прошлом сезоне Фофана выступал на правах аренды за два клуба – берлинский «Унион» и «Бёрнли». В 15 матчах АПЛ 21-летний форвард отметился 4 забитыми голами.