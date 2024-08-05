«Реал» отказался от игрока сборной Франции

«Реал» изучает трансферный рынок. Как сообщает издание AS, мадридцы рассматривали вариант с подписанием полузащитника Адриена Рабио, но в итоге отказался от этого игрока. Отказался от 29-летнего француза и «Атлетико».

В то же время источник отмечает, что Рабио находится на радарах двух топовых клубов Премьер-лиги Англии. Речь идёт о «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуле».

Подписать Адриена Рабио этим летом можно бесплатно. Француз стал свободным агентом после истечения срока контракта с «Ювентусом».

Добавим, что недавно Рабио выступил за сборную Франции на чемпионате Европы. Команда дошла до полуфинала, где проиграла Испании.