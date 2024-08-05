«Барселона» хочет продать Френки де Йонга, хавбека предложили английскому топ-клубу

Каталонская «Барселона» в это трансферное окно хочет расстаться со своим полузащитником Френки де Йонгом, который является самым высокооплачиваемым футболистом команды.

Как сообщает El Nacional, полузащитника уже предложили «Манчестер Юнайтед», который до сих пор сохраняет интерес к нидерландцу. Тренер манкунианцев Эрик тен Хаг работал с Френки в амстердамском «Аяксе».

По сведениям источника, «Барселона» просит за де Йонга 40-45 миллионов евро компенсации, но проблемой является зарплата футболиста. Френки зарабатывает в районе 700 тысяч евро в неделю по действующему контракту с «сине-гранатовыми».