Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» хочет продать Френки де Йонга, хавбека предложили английскому топ-клубу

05 Августа 2024 • 11:35 Комментировать (1)

Каталонская «Барселона» в это трансферное окно хочет расстаться со своим полузащитником Френки де Йонгом, который является самым высокооплачиваемым футболистом команды.

Как сообщает El Nacional, полузащитника уже предложили «Манчестер Юнайтед», который до сих пор сохраняет интерес к нидерландцу. Тренер манкунианцев Эрик тен Хаг работал с Френки в амстердамском «Аяксе».

По сведениям источника, «Барселона» просит за де Йонга 40-45 миллионов евро компенсации, но проблемой является зарплата футболиста. Френки зарабатывает в районе 700 тысяч евро в неделю по действующему контракту с «сине-гранатовыми».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 3
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Барсафобия
05 Августа 2024 в 11:54
Бавария этой зимой предлагала за Араухо 100 миллионов евро но Барселона отказала, сейчас его готовы продать за 50 миллионов евро, на самом деле он элитный защитник, за Де Йонга тоже предлагали сотку но что-то случилось сейчас никто не хочет его купить скорее всего это из-за травмы. Надо продать когда запрос есть.
Ответить
Зиньковский высказался о возможном уходе из «Спартака» Гвардиола высказался о Лионеле Месси В «Реале» поражены Гюлером Нико Уильямс ответил на предложение «ПСЖ» Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» в матче с «Барселоной» Де Брёйне и ещё две звезды недовольны в «Манчестер Сити» «Спартак» решил продать нападающего «Барселона» решила, кто станет альтернативой Нико Уильямсу «Динамо» сделало заявление по Лещуку Ринат Билялетдинов ответил, почему Глушенков не пригодился «Спартаку»
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым В УЕФА сообщили решение по России Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» «Барселона» – «Реал»: интриги первого «эль класико» сезона
Спортивные новости
На Олимпиаде сменился лидер – какая страна теперь на первом месте Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Новак Джокович впервые в своей карьере выиграл «золото» Олимпийских игр Умар Нурмагомедов единогласным решением судей победил Сэндхагена США угрожают Китаю: Ситуация на Олимпиаде Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Августа
11:35 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет продать Френки де Йонга, хавбека предложили английскому топ-клубу 1
10:50 · Англия. Премьер-лига
Галлахер готовится к вылету в Мадрид для завершения трансфера в «Атлетико»
10:23 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти призвал владельцев «Челси» проявить терпение
09:49 · Англия. Премьер-лига
Галлахер дал окончательный ответ на предложение «Атлетико»
09:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» пытался приобрести Амаду Онана, но игрок оказался в другом клубе
01:27 · Англия. Премьер-лига
Савио: «Я следил за «Манчестер Сити» с детства»
01:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» приготовил новое предложение по двум игрокам «Баварии»
00:56 · Англия. Премьер-лига
Вингер сборной Англии Гордон назвал лучшего футболиста, с которым ему доводилось играть
00:48 · Англия. Чемпионшип
Жонатан Варан стал игроком «КПР»
00:48 · Англия. Премьер-лига
Фюллькруг уже в понедельник подпишет контракт с клубом АПЛ
00:38 · Англия. Премьер-лига
Гиу: «Думаю, я готов играть в Премьер-лиге» 1
00:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выдвинул жёсткий ультиматум Галлахеру
00:19 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» мечтает о подписании звезды «Ньюкасла» слухи
04 Августа
23:59 · Англия. Премьер-лига
В «Атлетико» недовольны Галлахером – трансфер может сорваться
23:50 · Англия. Премьер-лига
Анри: «Венгер говорил, что в «Ювентусе» я теряю время впустую»
23:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл нового хавбека слухи
23:28 · Англия. Премьер-лига
Хуммельс выбирает между тремя европейскими клубами слухи
23:23 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет продлить контракт с Гордоном слухи
23:05 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» нашёл альтернативу Галлахеру
22:52 · Англия. Премьер-лига
Гиу объяснил решение уйти из «Барселоны» в «Челси» – дело не в деньгах
22:43 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ близок к подписанию Филлипса из «Манчестер Сити» слухи
21:54 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Галлахер даст ответ «Атлетико» слухи
21:48 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола осыпал комплиментами своих игроков
21:30 · Англия. Премьер-лига
Угарте всё ещё надеется перейти в «Манчестер Юнайтед» слухи
20:29 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Тоттенхэма» перейдёт в «Милан»
Все новости
Рекомендуем