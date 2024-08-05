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Галлахер готовится к вылету в Мадрид для завершения трансфера в «Атлетико»

05 Августа 2024 • 10:50 Комментировать

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер готовится к вылету в Мадрид для завершения трансфера в «Атлетико». Издание Sky Sports сообщает, что англичанин отправится в столицу Испании уже сегодня.

Ранее «Атлетико» согласовал с «Челси» условия трансфера Галлахера за 40 миллионов евро. У Конора остаётся всего год по контракту с «пенсионерами», поэтому руководство англичан согласилось сделать скидку.

24-летний Галлахер долго тянул с ответом, но в конечном итоге решил согласиться на переход в команду Диего Симеоне. Футболист должен подписать пятилетний контракт с мадридским «Атлетико».

В прошлом сезоне Конор забил 5 голов и отдал 7 ассистов в чемпионате Англии.

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