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Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола

06 Августа 2024 • 13:40 Комментировать
В современном футболе всё больше игроков не спешат вешать бутсы на гвоздь, а до последнего продолжают играть. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет вашему вниманию символическую сборную из футболистов старше 34 лет.

Вратарь

Мануэль Нойер («Бавария», 38 лет) — большую часть своей карьеры провёл в мюнхенской «Баварии», перебравшись из «Шальке» в 2011 году. В конце 2022 года Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах. Казалось, что это конец его карьеры, но он не только вернулся на поле спустя год, но и поехал основным вратарём сборной Германии на Евро-2024, а также продлил контракт с «Баварией».

Защитники

Юри Берчиче («Атлетик» Бильбао, 34 года) — за свою карьеру он поиграл во многих клубах Англии и Испании, а в сезоне-2017/18 у него даже была командировка в «ПСЖ». С 2018 года Берчиче защищает цвета «Атлетика» и пока не спешит завершать карьеру.

Серхио Рамос (свободный агент, 38 лет) — легенда мадридского «Реала». 16 лет он провёл в стане «сливочных», после чего покинул клуб свободным агентом. Два сезона Рамос отыграл в «ПСЖ», а затем вернулся в родную «Севилью», воспитанником которой он является. В клубе его все очень тепло встретили, однако за севильцев защитник провёл всего один сезон и сейчас снова является свободным агентом.

Матс Хуммельс (свободный агент, 35 лет) — воспитанник «Баварии», который на протяжении всей карьеры скитался от «Баварии» к дортмундской «Боруссии» и обратно. Последней его командой была «Боруссия». Кажется, мы знаем, какой клуб Хуммельса будет следующим.

Кайл Уокер («Манчестер Сити», 34 года) — всю свою карьеру Уокер провёл в Англии, но «Манчестер Сити» — самый длительный этап в его биографии. За «горожан» он играет уже семь лет и в ближайшие два года никуда не собирается.

Полузащитники

Лука Модрич («Реал» Мадрид, 38 лет) — вот уже 12 лет хорватский хавбек радует болельщиков «Реала». На протяжении последнего года активно обсуждался отъезд Модрича в Саудовскую Аравию, но он взял и продлил контракт со «сливочными» ещё на сезон, хотя уже и не является игроком стартового состава.

Джордан Хендерсон («Аякс», 34 года) — 12 лет защищал цвета «Ливерпуля», но в июле 2023 года вслед за другими возрастными звёздами решил уехать на заработки в Саудовскую Аравию. Однако там англичанин не прижился и уже через полгода вернулся в Европу, подписав контракт с «Аяксом» до 2026 года.

Генрих Мхитарян («Интер», 35 лет) — играл в очень статусных европейских клубах, но в 2022 году отказался продлевать контракт с «Ромой». Казалось, что Мхитаряну пора бы снизить планку или же задуматься об уходе из футбола, но он подписал контракт с «Интером» и на протяжении двух лет является важнейшим игроком для Симоне Индзаги.

Нападающие

Криштиану Роналду («Аль-Наср», 39 лет) — после ухода из «Реала» в 2018 году карьера португальца пошла на спад. Он утопил «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», после чего отправился доигрывать в Саудовскую Аравию на космический контракт. По слухам, Роналду собирается попылить ещё два года, сыграть на ЧМ-2026 и после этого повесить бутсы на гвоздь.

Роберт Левандовски («Барселона», 35 лет) — уже в 21 год он уехал из Польши в «Боруссию» Дортмунд, где поиграл четыре года и ушёл на повышение в «Баварию». За мюнхенский гранд он выступал с 2014 по 2022 год, но его уход обернулся настоящим скандалом. Левандовски вёл себя некрасиво и делал всё, чтобы его отпустили в «Барселону». Однако своего он добился. Его контракт с каталонцами действует ещё два года.

Лионель Месси («Интер Майами», 37 лет) — а вот с этой легендарной персоной не всё так однозначно. «Инопланетянин» может завершить карьеру в любой момент, но никаких инсайдов на эту тему нет. Сам Лео говорит, что уйдёт тогда, когда почувствует, что время пришло. При этом он признался, что старается максимально отсрочить этот момент, ведь до сих пор не решил, чем будет заниматься после завершения карьеры. Самый длительный и успешный период карьеры Месси провёл в «Барселоне» (2004-2021), после чего два года попылил в «ПСЖ», а летом 2023 года, отказался, в отличие от многих звёзд, от космического предложения из Саудовской Аравии и отправился наслаждаться футболом в Америку.

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Роналду проводит последний Евро в карьере: когда португалец завершит карьеру

Дмитрий Миляев


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