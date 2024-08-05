Возвращение ван Нистелроя на «Олд Траффорд» может вернуть стандарты Фергюсона, он не побоится пойти против тен Хага

Легендарный бывший нападающий «Красных дьяволов» вернулся на «Олд Траффорд» и, похоже, готов оказать такое же большое влияние, как во время своей игровой карьеры.

Руд ван Нистелрой всегда будет занимать особое место в сердцах болельщиков «Манчестер Юнайтед». Голландцу удалось выиграть только один титул Премьер-лиги за пять лет пребывания на «Олд Траффорд», но это не было следствием отсутствия мотивации, желания и мастерства: он забил 150 голов всего за 219 матчей, став одним из величайших «хищников» штрафной площади всех времён.

«Красные дьяволы» часто выигрывали напряжённые игры исключительно благодаря безжалостному завершению ван Нистелроя, а его инстинкты в последней трети были непревзойдёнными. Но он был больше чем просто «наконечник»; он играл с партнёрами за счёт своего высокого футбольного интеллекта, за что Алекс Фергюсон назвал его «феноменальным» игроком.

У «Юнайтед» определённо не было другого центрального нападающего, даже близкого к уровню ван Нистелроя с момента его ухода в 2006 году. Если бы не взрывная ссора с Фергюсоном, он, вероятно, остался бы дольше и стал частью славной эпохи, в которую вошли Криштиану Роналду и Уэйн Руни.

Но у Ван Нистелроя теперь есть шанс на искупление: стереть эту негативную последнюю главу своей карьеры в МЮ раз и навсегда. 48-летний специалист присоединился к тренерскому штабу Эрика тен Хага перед сезоном-2024/25, и, несомненно, это самое захватывающее назначение на данный момент, а первые признаки указывают на то, что он может реально изменить ситуацию.

Сейчас «Юнайтед» — лишь тень той команды, частью которой когда-то был ван Нистелрой, но он уже начал повышать требования команды, чтобы самый неудачный период в истории клуба наконец-то завершился.

Ван Нистелрой является одним из главных помощников Тен Хага вместе с другим голландцем – Рене Хейком. В конце прошлого сезона «Юнайтед» расстался с Митчеллом ван дер Гаагом, Бенни Маккарти и Эриком Рэмси, а на этой неделе Стив Макларен принял пост главного тренера сборной Ямайки.

Председатель команды сэр Джим Рэтклифф курирует масштабную перестройку на всех уровнях клуба, и перестановка кадров была признана необходимой после худшего в истории «Юнайтед» результата Премьер-лиги в сезоне-2023/24. (МЮ занял восьмое место в чемпионате Англии) «Красные дьяволы» также наняли Йелле тен Роувелаара в качестве второго тренера вратарей, который будет работать вместе с Крейгом Моусоном, в то время как бывший товарищ ван Нистелроя по команде Даррен Флетчер был назначен в мае техническим директором.

Тем временем Тен Хаг в конечном итоге получил новый контракт после замечательной победы в финале Кубка Англии над «Манчестер Сити», но даже он признал, что игрокам нужно новое направление. «Я рад, что Рене и Руд согласились присоединиться к нашему проекту, добавив богатый опыт, знания и новую энергию в коллектив, — сказал тренер «Юнайтед» официальному сайту клуба в прошлом месяце. — Сейчас самое время обновить тренерский состав, поскольку мы стремимся развить достижения последних двух лет и выйти на новый уровень».

Опыт, накопленный ван Нистелроем, пришёлся на время работы помощником в сборной Нидерландов и, что особенно важно, на период работы главным тренером в известном клубе. Он привёл ПСВ к Кубку Нидерландов и Суперкубку Нидерландов всего за один год, прежде чем уйти в отставку в мае 2023 года из-за «отсутствия поддержки», и заслужил всеобщую похвалу за стиль игры, который он реализовал на стадионе Philips.

Реклама

По данным The Times, Ван Нистелрой отклонил несколько предложений других клубов.

Думаю, приход голландца придаст новый импульс клубу. В данном случае для меня более ценен тренерский опыт Руда, нежели игровой. Все мы знаем, что хороший игрок не равно хороший тренер. Вспомните, сколько людей со спартаковским сердцем назначали тренировать «Спартак» и сколько было разочарований. Но вернёмся к манчестерским делам. В пользу Руда говорит и тот факт, что у него есть положительный опыт в двух ролях: главного тренера и ассистента. То есть он не будет Тен Хагу смотреть в рот, но и не будет пытаться ему перечить там, где не надо. Уверен, что возвращение ван Нистелроя в Манчестер – правильный шаг руководства «Юнайтед».

Фото: Globallookpress.com

Антон Карасевич