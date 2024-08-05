Анчелотти призвал владельцев «Челси» проявить терпение

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти призвал владельцев лондонского «Челси» проявить немного терпения. Напомним, новый наставник «синих» Энцо Мареска стал шестым специалистом, который будет руководить командой за два года правления новых владельцев.

«В клубе очень многое изменилось. У них хороший состав с молодыми игроками, а также молодой тренер. Владельцам нужно проявить терпение», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

«Челси» в конце прошлого сезона расстался с Маурисио Почеттино, который финишировал с командой на шестом месте в Английской премьер-лиге.