Галлахер дал окончательный ответ на предложение «Атлетико»

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер ответил на предложение мадридского «Атлетико». По информации от журналиста Фабрицио Романо, англичанин решил перейти в команду Диего Симеоне.

«Челси» должен получить за трансфер Галлахера 40 миллионов евро компенсации. Сам игрок был готов остаться на «Стэмфорд Бридж», но после переговоров с руководством Конор чётко понял, что в клубе на него не рассчитывают.

У Галлахера оставался год по контракту с «Челси», поэтому руководство клуба спешило с продажей полузащитника. В прошлом сезоне 24-летний Галлахер отметился 5 голами и 7 ассистами в Английской премьер-лиге.