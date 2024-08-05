«Арсенал» пытался приобрести Амаду Онана, но игрок оказался в другом клубе

Лондонский «Арсенал» этим летом пытался приобрести у «Эвертона» полузащитника Амаду Онана. По информации от журналиста Кая Кайнака, «канониры» действительно были заинтересованы бельгийским опорником, но договориться с «ирисками» у команды Микеля Артеты не получилось.

Напомним, 22-летний Онана в конечном итоге всё же сменил команду и подписал контракт с «Астон Виллой», которая заплатила за футболиста 60 миллионов евро компенсации. Амаду поставил подпись под соглашением, которое рассчитано до 2029 года.

Отмечается, что «Арсенал» также был заинтересован в трансфере Бруно Гимараэса, который наверняка останется в «Ньюкасле» на следующий сезона.