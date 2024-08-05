Савио: «Я следил за «Манчестер Сити» с детства»

Вингер «Манчестер Сити» Савио признался, что давно следит за успехами клуба.

20-летний футболист успешно провёл прошлый сезон в «Жироне», за которую выступал на правах аренды из французского «Труа». В июле бразильца выкупил «Манчестер Сити» – трансфер обошёлся чемпионам Англии в 25 млн евро.

«Я давно следил за «Манчестер Сити», ещё с самого детства». Я видел, как прогрессировала команда под руководством Гвардиолы», – цитирует City Xtra новичка английского гранда.

Напомним, что Хосеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. На момент назначения испанского специалиста Савио было 12 лет.