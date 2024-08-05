«Манчестер Юнайтед» приготовил новое предложение по двум игрокам «Баварии»

«Манчестер Юнайтед» предпримет новую попытку переманить в свои ряды Маттейса де Лигта и Нуссера Мазрауи.

«Бавария» отвергла предыдущее предложение «красных дьяволов» по 24-летнему нидерландцу и 26-летнему марокканцу, но английский клуб не намерен сдаваться. Как сообщается в обновлённом отчёте инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» уже приготовил новое предложение по обоим защитникам – об этом знают и сами футболисты, и руководство мюнхенского гранда. Заявка должна поступить в ближайшие дни.

Маттейс де Лигт и Нуссер Мазрауи знакомы с главным тренером «Юнайтед» Эриком тен Хагом по совместной работе в амстердамском «Аяксе». Считается, что оба игрока хотели бы перебраться в стан манкунианцев.