Вингер сборной Англии Гордон назвал лучшего футболиста, с которым ему доводилось играть

Энтони Гордон, выступающий за «Ньюкасл» и сборную Англии, выбрал своего лучшего товарища по команде.

Выбор 23-летнего вингера пал на Джуда Беллингема, представляющего мадридский «Реал».

«Лучший футболист, с которым я когда-либо играл? Джуд Беллингем», – передаёт Madrid Xtra ответ звезды «Ньюкасла».

Гордон и Беллингем знакомы по совместной игре в национальной сборной Англии. Представитель «сорок» попал в состав «трёх львов» на Евро-2024, но появился на поле только однажды – в концовке заключительного матча группового этапа против соперников из Словении.

В последнее время слухи активно связывают Энтони Гордона с переходом в «Ливерпуль».