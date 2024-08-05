Фюллькруг уже в понедельник подпишет контракт с клубом АПЛ

Нападающий дортмундской «Боруссии» Никлас Фюллькруг завершает переход в «Вест Хэм».

Футболист сборной Германии успешно прошёл все медицинские тесты, необходимые для осуществления трансфера. Сделка полностью согласована, и уже в понедельник 31-летний форвард поставит подпись под контрактом с «молотобойцами». Вскоре после этого клуб официально объявит о переходе игрока.

Договор Никласа Фюллькруга с «Вест Хэмом» рассчитан до середины 2027 года и включает в себя возможность однолетней пролонгации. «Боруссия» заработает на продаже порядка 30 млн евро.

Фюллькруг отметился 15 голами и 10 ассистами в своём единственном сезоне в Дортмунде, проведя 43 матча за «шмелей».