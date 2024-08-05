Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фюллькруг уже в понедельник подпишет контракт с клубом АПЛ

05 Августа 2024 • 00:48 Комментировать
Вест Хэм
...
Астон Вилла
17.08 19:30

Нападающий дортмундской «Боруссии» Никлас Фюллькруг завершает переход в «Вест Хэм».

Футболист сборной Германии успешно прошёл все медицинские тесты, необходимые для осуществления трансфера. Сделка полностью согласована, и уже в понедельник 31-летний форвард поставит подпись под контрактом с «молотобойцами». Вскоре после этого клуб официально объявит о переходе игрока.

Договор Никласа Фюллькруга с «Вест Хэмом» рассчитан до середины 2027 года и включает в себя возможность однолетней пролонгации. «Боруссия» заработает на продаже порядка 30 млн евро.

Фюллькруг отметился 15 голами и 10 ассистами в своём единственном сезоне в Дортмунде, проведя 43 матча за «шмелей».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Вест Хэм Никлас Фюллькруг трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

04 Августа
23:28
Хуммельс выбирает между тремя европейскими клубами
03 Августа
23:03
«Вест Хэм» купил лучшего игрока Чемпионшипа за 30 млн евро
31 Июля
23:41
«Астон Вилла» близка к согласованию контракта с Фелишем 4
23:21
«Вест Хэм» согласовал трансфер самого дорогого игрока «Лидса»
27 Июля
22:19
«Атлетико» не получал предложения от «Астон Виллы» по Фелишу 1
26 Июля
22:54
«Манчестер Юнайтед» проведёт новые переговоры с клубом АПЛ по Уан-Биссаке
21 Июля
02:34
Будущее Нико Уильямса решится в ближайшие дни – игрок интересен «Барселоне» и клубам АПЛ
12 Июля
22:30
«Аль-Иттихад» предложил 50 млн евро за игрока из АПЛ
04 Июля
01:25
Пакета может неожиданно вернуться на родину
29 Июня
03:54
Коутиньо выбрал новый клуб
25 Июня
05:42
Названа сумма отступных в контракте Кудуса, на которого претендуют топ-клубы
20 Июня
01:57
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Каземиро в другом клубе АПЛ
00:04
Стало известно, какого игрока «Ювентус» включит в сделку по Дугласу Луису вместо Маккенни
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ АСТОН ВИЛЛА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Зиньковский высказался о возможном уходе из «Спартака» Гвардиола высказался о Лионеле Месси Нико Уильямс ответил на предложение «ПСЖ» Де Брёйне и ещё две звезды недовольны в «Манчестер Сити» «Барселона» решила, кто станет альтернативой Нико Уильямсу В «Реале» поражены Гюлером «Динамо» сделало заявление по Лещуку «Барселона» – «Реал»: интриги первого «эль класико» сезона «Спартак» решил продать нападающего В «РБ Лейпциге» высказались о трансфере Ольмо в «Барселону»
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым В УЕФА сообщили решение по России Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Где смотреть футбол в России в новом сезоне Два игрока не хотят уходить из «Барселоны»
Спортивные новости
На Олимпиаде сменился лидер – какая страна теперь на первом месте Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Новак Джокович впервые в своей карьере выиграл «золото» Олимпийских игр Умар Нурмагомедов единогласным решением судей победил Сэндхагена США угрожают Китаю: Ситуация на Олимпиаде Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Августа
01:27 · Англия. Премьер-лига
Савио: «Я следил за «Манчестер Сити» с детства»
01:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» приготовил новое предложение по двум игрокам «Баварии»
00:56 · Англия. Премьер-лига
Вингер сборной Англии Гордон назвал лучшего футболиста, с которым ему доводилось играть
00:48 · Англия. Чемпионшип
Жонатан Варан стал игроком «КПР»
00:48 · Англия. Премьер-лига
Фюллькруг уже в понедельник подпишет контракт с клубом АПЛ
00:38 · Англия. Премьер-лига
Гиу: «Думаю, я готов играть в Премьер-лиге»
00:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выдвинул жёсткий ультиматум Галлахеру
00:19 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» мечтает о подписании звезды «Ньюкасла» слухи
04 Августа
23:59 · Англия. Премьер-лига
В «Атлетико» недовольны Галлахером – трансфер может сорваться
23:50 · Англия. Премьер-лига
Анри: «Венгер говорил, что в «Ювентусе» я теряю время впустую»
23:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл нового хавбека слухи
23:28 · Англия. Премьер-лига
Хуммельс выбирает между тремя европейскими клубами слухи
23:23 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет продлить контракт с Гордоном слухи
23:05 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» нашёл альтернативу Галлахеру
22:52 · Англия. Премьер-лига
Гиу объяснил решение уйти из «Барселоны» в «Челси» – дело не в деньгах
22:43 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ близок к подписанию Филлипса из «Манчестер Сити» слухи
21:54 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Галлахер даст ответ «Атлетико» слухи
21:48 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола осыпал комплиментами своих игроков
21:30 · Англия. Премьер-лига
Угарте всё ещё надеется перейти в «Манчестер Юнайтед» слухи
20:29 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Тоттенхэма» перейдёт в «Милан»
19:23 · Англия. Премьер-лига
Санчо высказался после возвращения в «Манчестер Юнайтед»
18:46 · Англия. Премьер-лига
Савио: «Я с нетерпением жду возможности сыграть с Холанном»
18:37 · Англия. Премьер-лига
Савио: «Надеюсь сыграть на «Уэмбли»
18:31 · Англия. Премьер-лига
Савио: Я доил коров на ферме и не думал, что могу попасть в «Манчестер Сити»
18:23 · Англия. Премьер-лига
Савио: «С нетерпением жду возможности показать свои лучшие качества»
Все новости
Рекомендуем