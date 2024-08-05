Гиу: «Думаю, я готов играть в Премьер-лиге»

Нападающий «Челси» Марк Гиу оценил свои перспективы в английском футболе.

В июле 18-летний испанец покинул родную для себя «Барселону» и подписал долгосрочный контракт с «Челси». До отъезда в Лондон форвард успел провести всего семь матчей за первую команду «сине-гранатовых».

«Энцо Мареска рассказал мне об удивительном проекте, полном молодых талантов. Тренер хотел, чтобы я стал частью этого, выразил уверенность в моих способностях.

Думаю, я готов играть в Премьер-лиге. Каждый день мы усердно работаем на поле и за его пределами. На мой взгляд, я готов выходить на поле», – передаёт MailSport слова Гиу, чей трансфер обошёлся «Челси» в 6 млн евро.