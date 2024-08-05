«Челси» выдвинул жёсткий ультиматум Галлахеру

Лондонский «Челси» не пойдёт на уступки полузащитнику Конору Галлахеру.

Стороны не смогли договориться о новом контракте – руководство «синих» решило продать англичанина, чтобы тот не ушёл свободным агентом в следующем году. Приобрести Галлахера намерен мадридский «Атлетико», но 24-летнего игрока, похоже, не слишком воодушевил вариант с переездом в Испанию.

Согласно заявлениям журналиста Саймона Филлипса, «Челси» выдвинул хавбеку ультиматум: тот должен либо незамедлительно уйти, либо продлить контракт на предлагаемых условиях. Если же футболист останется и не подпишет новый договор, то его оставят в дубле до конца сезона.