Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» мечтает о подписании звезды «Ньюкасла» слухи

05 Августа 2024 • 00:19 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
17.08 17:00

Лондонскому «Арсеналу» интересен нападающий «Ньюкасла» Александр Исак.

«Канонирам» давно приписывается интерес к различным топ-форвардам, но ожидаемого усиления позиции пока не последовало. По данным The Independent, в лондонском клубе «мечтают» переманить в свои ряды Исака. Считается, что швед идеально впишется в игровую структуру Микеля Артеты.

Трансферная стоимость 24-летнего футболиста, согласно оценке Transfermarkt, составляет 75 млн евро. В июне интерес к лидеру атаки «сорок» приписывался «Челси», однако «синие» не смогли позволить себе трансфер – «Ньюкасл» запрашивает за свою звезду более 120 млн евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Арсенал Лондон Микель Артета Александр Исак трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

04 Августа
23:50
Анри: «Венгер говорил, что в «Ювентусе» я теряю время впустую»
28 Июля
23:28
Калафьори станет самым дорогим итальянским защитником в истории
04:52
Продажа Смита-Роу поможет «Арсеналу» приобрести игрока «Барселоны»
01:32
Клуб АПЛ не смог удовлетворить запрос «Арсенала» по Ремсдейлу
27 Июля
22:51
Игрок «Арсенала» Смит-Роу договорился с другим клубом из Лондона
21:55
На Рафинью появился новый претендент
25 Июля
05:10
«Арсенал» близок к рекордной продаже 1
00:07
Мареска назвал разницу между «Челси» и «Манчестер Сити» с «Арсеналом» 1
24 Июля
23:28
Романо: «Калафьори переходит в «Арсенал»
03:50
«Интер» близок к договорённости с защитником «Арсенала»
23 Июля
23:56
«Марсель» договорился с игроком «Арсенала»
22 Июля
03:14
Бонуччи: «Жаль, что Калафьори переходит в «Арсенал»
21 Июля
04:25
«Арсенал» получил предложение по Нкетиа
02:34
Будущее Нико Уильямса решится в ближайшие дни – игрок интересен «Барселоне» и клубам АПЛ
20 Июля
05:55
Артета принял решение по Смиту-Роу 1
19 Июля
06:57
«Арсенал» претендует сразу на трёх игроков «Реал Сосьедада»
16 Июля
07:01
Клуб АПЛ намерен купить у «Арсенала» Ремсдейла 1
15 Июля
03:03
Озил назвал лучший период в своей карьере
14 Июля
01:42
Пети объяснил, почему «Арсеналу» следует купить Осимхена
13 Июля
23:24
Пети посоветовал «Арсеналу» подписать игрока сборной Испании
04:24
«Лацио» договорился о подписании защитника «Арсенала»
10 Июля
03:55
«Лацио» ведёт переговоры по игроку «Арсенала»
03:34
«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» поспорят за игрока сборной Бразилии
08 Июля
01:25
«Интер» присматривается к футболисту «Арсенала»
07 Июля
23:07
«Арсенал» отказался от подписания игрока «Барселоны»
22:12
«Болонья» ждёт новое предложение по Калафьори от английского топ-клуба 4
21:57
«Арсенал» нашёл нового вратаря в другом клубе АПЛ
03 Июля
22:57
Названа возможная зарплата Калафьори в «Арсенале» 6
02 Июля
01:52
«Арсенал» и «Челси» поспорят за игрока сборной Италии
00:05
«Барселона» назвала «Арсеналу» стоимость Кунде
28 Июня
06:41
Инсайдер Романо высказался о возможном уходе Кивёра из «Арсенала»
00:03
Полузащитник «Арсенала» сообщил о желании сменить клуб
27 Июня
04:47
«Арсенал» следит за новой звездой сборной Италии
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АРСЕНАЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Зиньковский высказался о возможном уходе из «Спартака» Гвардиола высказался о Лионеле Месси Нико Уильямс ответил на предложение «ПСЖ» Де Брёйне и ещё две звезды недовольны в «Манчестер Сити» «Барселона» решила, кто станет альтернативой Нико Уильямсу В «Реале» поражены Гюлером «Динамо» сделало заявление по Лещуку «Барселона» – «Реал»: интриги первого «эль класико» сезона «Спартак» решил продать нападающего В «РБ Лейпциге» высказались о трансфере Ольмо в «Барселону»
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру В УЕФА сообщили решение по России «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Где смотреть футбол в России в новом сезоне Два игрока не хотят уходить из «Барселоны»
Спортивные новости
На Олимпиаде сменился лидер – какая страна теперь на первом месте Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Новак Джокович впервые в своей карьере выиграл «золото» Олимпийских игр Умар Нурмагомедов единогласным решением судей победил Сэндхагена США угрожают Китаю: Ситуация на Олимпиаде Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Августа
00:38 · Англия. Премьер-лига
Гиу: «Думаю, я готов играть в Премьер-лиге»
00:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выдвинул жёсткий ультиматум Галлахеру
00:19 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» мечтает о подписании звезды «Ньюкасла» слухи
04 Августа
23:59 · Англия. Премьер-лига
В «Атлетико» недовольны Галлахером – трансфер может сорваться
23:50 · Англия. Премьер-лига
Анри: «Венгер говорил, что в «Ювентусе» я теряю время впустую»
23:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл нового хавбека слухи
23:28 · Англия. Премьер-лига
Хуммельс выбирает между тремя европейскими клубами слухи
23:23 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет продлить контракт с Гордоном слухи
23:05 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» нашёл альтернативу Галлахеру
22:52 · Англия. Премьер-лига
Гиу объяснил решение уйти из «Барселоны» в «Челси» – дело не в деньгах
22:43 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ близок к подписанию Филлипса из «Манчестер Сити» слухи
21:54 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Галлахер даст ответ «Атлетико» слухи
21:48 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола осыпал комплиментами своих игроков
21:30 · Англия. Премьер-лига
Угарте всё ещё надеется перейти в «Манчестер Юнайтед» слухи
20:29 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Тоттенхэма» перейдёт в «Милан»
19:23 · Англия. Премьер-лига
Санчо высказался после возвращения в «Манчестер Юнайтед»
18:46 · Англия. Премьер-лига
Савио: «Я с нетерпением жду возможности сыграть с Холанном»
18:37 · Англия. Премьер-лига
Савио: «Надеюсь сыграть на «Уэмбли»
18:31 · Англия. Премьер-лига
Савио: Я доил коров на ферме и не думал, что могу попасть в «Манчестер Сити»
18:23 · Англия. Премьер-лига
Савио: «С нетерпением жду возможности показать свои лучшие качества»
18:03 · Англия. Премьер-лига
Савио: «Я хочу написать свою историю в «Манчестер Сити»
17:40 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал о возможных новых ролях Санчо и Фернандеша
17:17 · Англия. Премьер-лига
«Галатасарай» не сможет купить Мактоминая у «Манчестер Юнайтед»
15:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может купить игрока за 88 млн евро
15:10 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг может перевести Фернандеша в нападение
Все новости
Рекомендуем