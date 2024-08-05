Лондонскому «Арсеналу» интересен нападающий «Ньюкасла» Александр Исак.

«Канонирам» давно приписывается интерес к различным топ-форвардам, но ожидаемого усиления позиции пока не последовало. По данным The Independent, в лондонском клубе «мечтают» переманить в свои ряды Исака. Считается, что швед идеально впишется в игровую структуру Микеля Артеты.

Трансферная стоимость 24-летнего футболиста, согласно оценке Transfermarkt, составляет 75 млн евро. В июне интерес к лидеру атаки «сорок» приписывался «Челси», однако «синие» не смогли позволить себе трансфер – «Ньюкасл» запрашивает за свою звезду более 120 млн евро.