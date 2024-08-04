В «Атлетико» недовольны Галлахером – трансфер может сорваться

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер может не перейти в мадридский «Атлетико».

Англичанин точно покинет «Челси» в текущее трансферное окно, но пока не определился, куда именно отправится. Главным претендентом на хавбека считается «Атлетико», уже согласовавший сделку с «синими», но сам Галлахер не торопится переезжать в Мадрид. По сообщениям журналиста Маттео Моретто, представители «матрасников» сделали всё возможное, чтобы убедить 24-летнего игрока, но тот не проявляет энтузиазма – он ограничивается расплывчатыми ответами.

В «Атлетико» разочарованы ситуацией и готовы переключиться на альтернативную кандидатуру – Хави Герру из «Валенсии», договорённость с которым уже достигнута.