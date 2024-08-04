Анри: «Венгер говорил, что в «Ювентусе» я теряю время впустую»

Бывший французский нападающий Тьерри Анри вспомнил, как переходил из «Ювентуса» в лондонский «Арсенал».

Исторический для «канониров» и всего английского футбола трансфер состоялся 25 лет назад. Француз отыграл в лондонском клубе восемь лет, став лучшим бомбардиром в его истории.

«Венгер пришёл посмотреть матч «Ювентуса» против «Удинезе», в котором играл я. После завершения поединка я полетел в Париж, и Венгер оказался в том же самолёте. Он сказал, что был на игре, и мы обменялись номерами. Он признался, что совершенно не понимает, почему я играю на фланге. В то время я фактически был крайним защитником!

По словам Арсена, я впустую тратил время – он видел меня «девяткой». Он сказал, что было бы здорово встретиться вновь, а остальное – уже история», – рассказал Анри в интервью официальному сайту «Арсенала».