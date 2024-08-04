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«Челси» нашёл нового хавбека слухи

04 Августа 2024 • 23:36 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
18.08 18:30

Лондонский «Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Селтика» Мэтту О’Райлли. Об этом сообщает журналист Марк Макадам.

Напомним, зимой игрок мог оказаться в «Атлетико» Мадрид.

В прошлом сезоне 23-летний футболист принял участие в 49 матчах во всех турнирах, забил 19 мячей и стал автором 18 результативных передач.

Действующий трудовой договор датчанина с «Селтиком» рассчитан до конца мая 2027 года. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость О’Райлли составляет 20 миллионов евро.

В первом туре нового сезона АПЛ «Челси» встретится с «Манчестер Сити».

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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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