«Челси» нашёл нового хавбека

Лондонский «Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Селтика» Мэтту О’Райлли. Об этом сообщает журналист Марк Макадам.

Напомним, зимой игрок мог оказаться в «Атлетико» Мадрид.

В прошлом сезоне 23-летний футболист принял участие в 49 матчах во всех турнирах, забил 19 мячей и стал автором 18 результативных передач.

Действующий трудовой договор датчанина с «Селтиком» рассчитан до конца мая 2027 года. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость О’Райлли составляет 20 миллионов евро.

В первом туре нового сезона АПЛ «Челси» встретится с «Манчестер Сити».