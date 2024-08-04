Бывший центральный защитник дортмундской «Боруссии» и «Баварии» Матс Хуммельс в скором времени решит, где продолжит карьеру.

35-летний ветеран остаётся в статусе свободного агента с начала июля. Как сообщает журналист Николо Скира, будущее игрока должно решиться уже на новой неделе. На немца осталось всего три претендента – английские «Брайтон» и «Вест Хэм», а также итальянская «Болонья». Центрбек уже ответил отказом множеству клубов, включая «Аякс», «Бенфику», «Байер», «Монако», «Лилль» и двух представителей чемпионата Саудовской Аравии.

В прошедшей кампании Матс Хуммельс отыграл 40 матчей за дортмундскую «Боруссию», отметившись четырьмя голами.