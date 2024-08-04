«Ньюкасл» намерен сохранить в команде вингера Энтони Гордона. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «сороки» планируют начать переговоры с 23-летним игроком о продлении сотрудничества сразу после того, как он вернется из отпуска.

Ранее сообщалось, что в услугах Гордона заинтересованы «Ливерпуль» и «ПСЖ».

В прошлом сезоне вингер появился на поле в 48 матчах во всех турнирах, забил 12 мячей и записал на свой счет 11 голевых передач.

Действующий трудовой договор Гордона с «Ньюкаслом» рассчитан до 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 60 млн евро.