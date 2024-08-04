«Атлетико» нашёл альтернативу Галлахеру

Мадридский «Атлетико» рассматривает возможность подписания полузащитника «Валенсии» Хави Герры.

«Матрасники» уже согласовали долгосрочный контракт с 21-летним игроком, а также договорились об условиях трансфера с «Валенсией», информирует инсайдер Фабрицио Романо. Судьба сделки будет зависеть от итога переговоров с Конором Галлахером – хавбек «Челси» должен дать ответ в скором времени. Если англичанин откажется от перехода, мадридский клуб оформит трансфер испанца.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Хави Герры составляет 20 млн евро. На счету футболиста пять забитых мячей в 51 матче за «Валенсию» во всех турнирах.