Гиу объяснил решение уйти из «Барселоны» в «Челси» – дело не в деньгах

Нападающий «Челси» Марк Гиу рассказал, почему ушёл из «Барселоны».

В контракте 18-летнего игрока с «сине-гранатовыми» был прописан пункт отступных на сумму в 6 млн евро, которым воспользовались лондонцы. Форвард с радостью принял предложение и переехал в Англию.

«Уход из «Барселоны» был для меня трудным решением, но я всегда хотел играть в Премьер-лиге. Я ушёл не из-за проблем с контрактом. Возможность выступать в АПЛ – моя мечта, а «Челси» – великий клуб с великой историей», – цитирует Barca Universal воспитанника каталонского гранда.

Марк Гиу провёл семь матчей за первую команду «Барселоны», записав себе в актив два забитых гола.