Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс получит шанс перезапустить карьеру в «Эвертоне».

28-летний игрок не проходит в основной состав «горожан», а недавняя аренда в «Вест Хэм» сложилась для него неудачно. Теперь хавбек вот-вот отправится в аренду – на этот раз в «Эвертон». Как сообщает журналист Экрем Конур, «ириски» близки к полной договорённости по условиям сделки.

Кэлвин Филлипс принадлежит «Манчестер Сити» с лета 2022 года. На счету экс-футболиста сборной Англии один забитый мяч в 31 поединке за коллектив Хосепа Гвардиолы во всех турнирах.

Текущий контракт Филлипса рассчитан до середины 2028 года.