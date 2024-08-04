Стало известно, когда Галлахер даст ответ «Атлетико»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер продолжает переговоры с мадридским «Атлетико».

Лондонский клуб решил продать своего воспитанника, поскольку тот отказался продлевать истекающий в следующем году контракт. «Синие» почти согласовали с «матрасниками» условия трансфера – осталось получить одобрение самого Галлахера.

По информации журналиста Эдуардо Бургоса, 24-летний англичанин запросил у «Атлетико» дополнительное время на размышления, но его просьба была отклонена. Судьба сделки должна решиться в понедельник. Стоимость потенциального перехода оценивается в 40 млн евро.