Гвардиола осыпал комплиментами своих игроков

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игроках, которые отлично проявили себя на летних сборах.

— Кэлвин Филлипс вырос во время предсезонной подготовки, а Эрлинг Холанн и Джек Грилиш провели невероятные матчи. Нико О’Рейли и Оскар Бобб были тоже невероятны, а Джеймс Макати раскрыл свой потенциал, — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

10 августа «Манчестер Сити» проведет первый официальный матч в новом сезоне. В этот день «горожане» сыграют против «Манчестер Юнайтед» в рамках Суперкубка Англии. Начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени.