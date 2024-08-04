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Гвардиола осыпал комплиментами своих игроков

04 Августа 2024 • 21:48 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
10.08 17:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игроках, которые отлично проявили себя на летних сборах.

— Кэлвин Филлипс вырос во время предсезонной подготовки, а Эрлинг Холанн и Джек Грилиш провели невероятные матчи. Нико О’Рейли и Оскар Бобб были тоже невероятны, а Джеймс Макати раскрыл свой потенциал, — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

10 августа «Манчестер Сити» проведет первый официальный матч в новом сезоне. В этот день «горожане» сыграют против «Манчестер Юнайтед» в рамках Суперкубка Англии. Начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
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18:23 · Англия. Премьер-лига
Савио: «С нетерпением жду возможности показать свои лучшие качества»
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