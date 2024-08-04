Полузащитник «ПСЖ» Мануэль Угарте хочет продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 23-летний уругваец уже две недели ждет закрытия трансфера в Англию, но клубы пока не могут договориться.

По данным источника, Угарте уже давно согласовал условия личного контракта с «красными дьяволами». Отмечается, что Угарте — приоритетная цель для «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне хавбек принял участие в 37 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет три результативные передачи.

Контракт Угарте с «ПСЖ» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 млн евро.