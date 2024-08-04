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Защитник «Тоттенхэма» перейдёт в «Милан»

04 Августа 2024 • 20:29 Комментировать

​Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон сменит клубную прописку в летнее трансферное окно.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, итальянский клуб сделал «шпорам» официальное предложение по покупке футболиста, «россонери» готовы заплатить за бразильца 15 миллионов евро. Ранее «Тоттенхэм» отказался продавать Эмерсона за 10 миллионов. Отмечается, что сделка находится в завершающей стадии и должна быть официально оформлена в ближайшие дни.

Ранее была информация, что Эмерсон хочет уйти из «Тоттенхэма». В минувшем сезоне бразилец принял участие в 24 матчах за клуб и отличился одним забитым мячом. Контракт защитника с лондонским клубом действует до лета следующего года.


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