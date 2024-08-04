Санчо высказался после возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Джедон Санчо, футболист «Манчестер Юнайтед», высказался о возвращении в стан «красных дьяволов».

Напомним, зимой у Санчо произошёл конфликт с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом и вингер ушёл в аренду в дортмундскую команду. Летом Санчо вернулся в «Манчестер Юнайтед», помирившись со специалистом.

- Я определённо рад вернуться в команду, на 100%. Было приятно наслаждаться погодой, вернуться к ребятам, это было здорово, передаёт слова Санчо Daily Mail.

Контракт Джедона с «Манчестер Юнайтед» действует до 2026 года, а трансферная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро