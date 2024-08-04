Савио: «Я с нетерпением жду возможности сыграть с Холанном»

Новичок «Манчестер Сити» Савио рассказал о своих ожиданиях от игры с Эрлингом Холанном.

— Я с нетерпением жду возможности сыграть с Холанном и помочь всем замечательным игрокам «Манчестер Сити», — приводит слова бразильского вингера журналист Иэн Чизмен.

20-летний Савио присоединился к «Манчестер Сити» текущим летом, перебравшись из французского «Труа».

Дебют новичка может состояться уже 10 августа. В этот день подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с «Манчестер Юнайтед» в рамках Суперкубка Англии. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало запланировано на 17:00 по мск.