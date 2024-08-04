Савио: «Надеюсь сыграть на «Уэмбли»

Вингер «Манчестер Сити» Савио высказался о возможном дебюте в матче за Суперкубок Англии.

— Надеюсь сыграть на «Уэмбли». На этой неделе я буду усердно работать, чтобы попасть в стартовый состав. Я хочу прогрессировать во всех аспектах. Я пришел сюда, потому что Гвардиола всегда делает игроков лучше, — приводит слова Савио журналист Иэн Чизмен.

Встреча за Суперкубок Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится 10 августа. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 17:00 по московскому времени.

Действующим обладателем данного трофея является лондонский «Арсенал».