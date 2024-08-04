Савио: Я доил коров на ферме и не думал, что могу попасть в «Манчестер Сити»

Бразильский новичок «Манчестер Сити» Савио рассказал о своём детстве.

— Я вырос на ферме, где доил коров. Хоть я и играл в футбол, я никогда не думал, что могу оказаться в «Манчестер Сити». Я очень скромный и приземленный. Я ценю шанс, который у меня есть, — цитирует Савио журналист Иэн Чизмен.

20-летний Савио перешел в «Манчестер Сити» из «Труа» текущим летом. За бразильского вингера английский гранд выложил 25 миллионов евро.

10 августа подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с «Манчестер Юнайтед» в рамках матча за Суперкубок Англии. Начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени.