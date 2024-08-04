Савио: «С нетерпением жду возможности показать свои лучшие качества»

Новичок «Манчестер Сити» Савио поделился ожиданиями от своего дебюта.

— Я с нетерпением жду возможности показать свои лучшие качества на «Этихаде». Я хочу продолжать делать то, что я успешно делал в «Жироне», — приводит слова Савио City Xtra.

20-летний бразилец перебрался в «Манчестер Сити» текущим летом из французского «Труа». Покупка игрока обошлась «горожанам» в 25 миллионов евро. Савио подписал трудовой договор до конца июня 2029 года.

Стоит сказать, что прошлый сезон Савио провел за «Жирону» на правах аренды. На его счету 41 матч, 11 забитых мячей и десять результативных передач.