Савио: «Я хочу написать свою историю в «Манчестер Сити»

Вингер «Манчестер Сити» Савио рассказал о своём кумире детства.

«Рияд Марез был для меня примером с тех пор, как я начал смотреть игры «Манчестер Сити». Он написал свою историю, но Марез — это Марез, а Савио — это Савио. Я хочу написать здесь собственную историю», — приводит слова бразильца журналист Сэм Ли.

Напомним, Марез выступал за «горожан» с 2018 по 2023 год. За это время он появился на поле в 236 матчах, в которых забил 78 мячей и записал на свой счет 56 результативных передач.

Добавим, что 20-летний Савио присоединился к «Манчестер Сити» в текущее трансферное окно. Трудовой договор игрока с новым клубом рассчитан до середины 2029 года.