Тен Хаг рассказал о возможных новых ролях Санчо и Фернандеша

Нападающий Расмус Хёйлунн недавно травмировался, что вынуждает главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага искать нестандартные решения. Нидерландский специалист дал комментарий на этот счёт.

«Мы можем использовать Санчо в центре нападения, если Хёйлунн будет недоступен. Зиркзее начал тренироваться, но нужно понимать, что ему понадобится время для адаптации к английскому футболу и нашему стилю.

Санчо в основном играет на флангах, но он способен быть ложной «девяткой». Это вариант. Рэшфорд раньше тоже играл на острие, это ещё один вариант, хотя ему лучше играть слева. Бруну Фернандеш также способен быть нападающим», - сказал тен Хаг журналистам.