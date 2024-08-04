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«Галатасарай» не сможет купить Мактоминая у «Манчестер Юнайтед»

04 Августа 2024 • 17:17 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай находится на радарах нескольких клубов, в том числе на радаре «Галатасарая». При этом в турецком клубе считают, что подписать 27-летнего шотландца этим летом будет невозможно. Дело в том, что «львы» не в состоянии заплатить за Мактоминая больше 15 миллионов евро. Об этом рассказывает известный журналист Руди Галетти.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Скотта Мактоминая в 32 миллиона евро. Полузащитник является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед» - за другие команды в своей карьере он пока что не играл.

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Галатасарай Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминай трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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