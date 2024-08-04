«Ливерпуль» может купить игрока за 88 млн евро

«Ливерпуль» изучает трансферный рынок, рассчитывая усилить свой состав до конца лета. Как сообщает The Sun, мерсисайдский клуб включился в гонку за защитником Марком Гехи. Потенциальный трансфер будет дорогостоящим – «Кристал Пэлас» собирается запросить за 24-летнего футболиста 75 миллионов фунтов (около 88 миллионов евро).

Видеть Гехи в своём составе также хочет «Ньюкасл». Ранее сообщалось о том, что защитник открыт к идее с трансфером в стан «сорок».

Как известно, этим летом Марк Гехи выступил за национальную сборную Англии на чемпионате Европы. Гехи был игроком основного состава.