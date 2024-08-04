Тен Хаг может перевести Фернандеша в нападение

Новый сезон не за горами, и главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг строит планы по составу. Как сообщает The Athletic, для решения проблем в линии атаки нидерландский специалист может пойти на использование в нападении Джедона Санчо и Бруну Фернандеша.

Если увидеть Санчо на острие атаки будет не так удивительно, то использование Фернандеша на этой позиции может выглядеть странно. Португалец, как известно, является центральным полузащитником, через которого строятся атаки.

Первый официальный матч в сезоне 2024/2025 «Манчестер Юнайтед» проведёт уже 10 августа – против «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии.