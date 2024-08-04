Слот провёл переговоры с Нуньесом – игрок «в восторге»

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес обдумывал своё будущее после неоднозначного сезона. Впрочем, уругваец продолжит выступать за мерсисайдский клуб. Переговоры с игроком провёл главный тренер команды Арне Слот. Специалист обрисовал форварду его роль и сообщил, что он будет игроком стартового состава. Нуньес остался «в восторге» от услышанного, сообщает The Mirror.

Всего за «Ливерпуль» Дарвин Нуньес провёл 96 официальных матчей, в которых забил 33 гола и отдал 17 голевых передач на партнёров.

В стартовом туре Английской премьер-лиги «Ливерпуль» будет играть против «Ипсвича». Матч пройдёт в субботу, 17 августа.