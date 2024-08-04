В «Баварии» высказались о ситуации де Лигта – защитник может уйти в «Манчестер Юнайтед»

Слухи продолжают связывать защитника «Баварии» Маттейса де Лигта с «Манчестер Юнайтед». Комментарий на этот счёт дал Макс Эберль, который в мюнхенском клубе работает на посту спортивного директора.

«Причины возможного перехода де Лигта в «Манчестер Юнайтед»? Я прокомментирую это, когда придёт время. Пока ещё оно не наступило. Маттейс хорошо играл здесь в течение двух сезонов, и именно поэтому он нравится многим болельщикам. Но нужно думать о том, как принимаются решения, и что чувствует футболист. Сейчас де Лигт остаётся игроком «Баварии». Пока это будет так, он будет получать всю поддержку с нашей стороны», - сказал Эберль Sky Sports.

24-летний Маттейс де Лигт оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 65 миллионов евро.