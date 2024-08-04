Будущие звёзды мирового футбола: символическая сборная игроков до 20 лет

В последнее время мы видим всё больше молодых звёздочек. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет символическую сборную талантливых игроков не старше 20 лет.

Вратарь

Гийом Ресте («Тулуза», 19 лет) — неожиданно для всех Ресте стал основным вратарём «Тулузы» с самого первого тура чемпионата Франции – 2023/24. Голкипер заслуженно был вызван на Олимпийские игры и является основным вратарём сборной Франции, которая уже добралась до полуфинала. В ближайшие пару лет мы можем увидеть этого парня в более статусном клубе.

Защитники

Йоррель Хато («Аякс», 18 лет) — нидерландец дебютировал за основу «Аякса» в начале 2023 года, после чего стал постепенно получать игровые минуты, выходя на замену. Уже к концу прошлой кампании Хато закрепился в основе, а также начал основным и новый сезон.

Лени Йоро («Манчестер Юнайтед», 18 лет) — за этого паренька развернулась настоящая борьба на трансферном рынке, которую выиграл «Манчестер Юнайтед». Йоро дебютировал за «Лилль» уже в 16 лет, в прошлом сезоне стал основным защитником, а уже этим летом на продаже быстро прогрессирующего игрока французы заработали 62 миллиона евро.

Пау Кубарси («Барселона», 17 лет) — ещё одна звёздочка среди защитников, которая зажглась из-за кадровых проблем «Барселоны». С ходу Кубарси закрепился в стартовом составе команды и был вызван в олимпийскую сборную, вместе с которой уже добрался до полуфинала турнира.

Рико Льюис («Манчестер Сити», 19 лет) — дебют защитника состоялся в сезоне-2022/23, а в прошлой кампании он частенько появлялся на поле и даже провёл восемь матчей в стартовом составе в рамках АПЛ. Поклонникам футбола Льюис точно уже знаком и, как кажется, Гвардиола верит в этого таланта.

Полузащитники

Арда Гюлер («Реал» Мадрид, 19 лет) — прошлым летом «Реал» перехватил Гюлера у «Барселоны», выложив за него 20 миллионов евро турецкому «Фенербахче». Однако старт Гюлера в Мадриде получился не таким, как многие ожидали. Большую часть сезона он пропустил из-за травмы, но в конце Карло Анчелотти начал его наигрывать. На минувшем Евро-2024 Гюлер зажёг, поэтому точно должен получить какой-то шанс в «Реале» в новом сезоне.

Уоренн Заир-Эмери («ПСЖ», 18 лет) — уже в 16 лет он дебютировал за основу «ПСЖ», что является весьма неожиданным. Клуб никогда не экономил на трансферах и мог подписать любую звезду в центр поля, но Заир-Эмери так зарекомендовал себя, что уже к 18 годам стал обладателем бронзы Евро-2024.

Гави («Барселона», 19 лет) — это дарование известно даже тем, кто не следит пристально за Ла Лигой и «Барселоной». Гави так мощно ворвался во взрослый футбол в свои 16 лет, что стал незаменимым игроком для каталонцев. К сожалению, всё испортила травма крестов, которая выбила его на длительный срок.

Нападающие

Савио («Манчестер Сити», 20 лет) — прошлый сезон он провел в аренде в «Жироне», у которой один и тот же владелец с «Манчестер Сити». Шейхов так впечатлила игра молодого бразильца, что они решили забрать его в основную команду, заплатив французскому «Труа» 25 миллионов евро.

Эндрик («Реал» Мадрид, 18 лет) — вот это точно уже настоящее «Реала». В 18 лет у бразильца десять матчей за сборную и три забитых мяча. Покупка Эндрика обошлась «сливочным» в приличные 47 миллионов евро, но нет никаких сомнений, что форвард отобьёт потраченные на него деньги.

Реклама

Ламин Ямаль («Барселона», 17 лет) — а много ли игроков, которые становились чемпионами Европы в 17 лет? Ямаль не просто числился в сборной Испании, а играл почти во всех матчах в стартовом составе и оформил пять голевых действий. Уже сейчас это состоявшийся игрок, призванный вернуть «Барселону» на вершину.

Дмитрий Миляев