«Ливерпуль» не продал полузащитника за 17,5 млн евро

Боссы «Ливерпуля» приняли решение не продавать полузащитника Фабиу Карвалью в «Саутгемптон». Как сообщает в социальных сетях журналист Дэвид Орнштейн, мерсисайдцы отклонили предложение «святых» в размере 17,5 миллиона евро.

Согласно данным источника, «красные» рассчитывают продать 21-летнего португальца за более высокую стоимость. Клуб готов рассмотреть только полноценный трансфер, аренда руководство не интересует.

В сезоне-2023/2024 Карвалью играл на правах аренды за «Халл Сити». Португалец принял участие в 20 поединках, отметившись девятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.