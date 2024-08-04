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«Ливерпуль» нашёл замену Робертсону

04 Августа 2024 • 09:48 Комментировать

Защитник олимпийской сборной Аргентины и клуба «Ланус» Хулио Солер может продолжить карьеру на туманном Альбионе. В услугах футболиста заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы рассматривают аргентинца как долгосрочную замену Эндрю Робертсону.

Аргентинский клуб готов расстаться с защитником, если за него предложат порядка 15 миллионов евро. При этом портал Transfermarkt оценивает его стоимость всего в два миллиона евро. Трудовое соглашение игрока с «Ланусом» рассчитано до середины 2026 года.

Напомним, что в прошлом сезоне Английской премьер-лиги «Ливерпуль» занял третье место.

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Евро-Футбол.Ру,
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