«Ливерпуль» нашёл замену Робертсону

Защитник олимпийской сборной Аргентины и клуба «Ланус» Хулио Солер может продолжить карьеру на туманном Альбионе. В услугах футболиста заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы рассматривают аргентинца как долгосрочную замену Эндрю Робертсону.

Аргентинский клуб готов расстаться с защитником, если за него предложат порядка 15 миллионов евро. При этом портал Transfermarkt оценивает его стоимость всего в два миллиона евро. Трудовое соглашение игрока с «Ланусом» рассчитано до середины 2026 года.

Напомним, что в прошлом сезоне Английской премьер-лиги «Ливерпуль» занял третье место.