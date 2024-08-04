Тен Хаг недоволен разгромом «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал крупное поражение от «Ливерпуля» в товарищеской встрече. Манкунианцы проиграли со счетом 0:3.
«После матча у меня смешанные чувства. В этом поединке были позитивные моменты, но меня не устраивает то, как мы пропустили голы. Нам противостоял сильный соперник, который умеет забивать. В этой встрече «Ливерпуль» был эффективен и показал хорошую игру. Но мне не нравится, как мы пропускали», - передает слова нидерландца пресс-служба клуба.
Напомним, что 10 августа «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии.
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