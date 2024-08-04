Гвардиола высказался о Холанне и Грилише после матча с «Челси»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги американского турне. В последнем товарищеском матче «горожане» обыграли лондонский «Челси» со счетом 4:2.
«Отлично, когда есть возможность сыграть с такими соперниками. Каждый матч был лучше предыдущего. Филлипс прибавил, также отмечу прогресс Холанна и невероятную игру Грилиша. Конечно, мы намерены только побеждать, но результаты этих матчей ни на что не влияют. Сезон стартует через неделю, это главное», - передает слова испанского тренера пресс-служба «горожан».
10 августа «Манчестер Сити» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке Англии.
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