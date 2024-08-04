Тренер «Ливерпуля» прокомментировал разгром «Манчестер Юнайтед»

«Конечно, я доволен, но не на 100 процентов. Мы удовлетворены результатом, количеством забитых мячей. Однако, как мне показалось, команда недостаточно держала игру под контролем. Соперник часто угрожал нашим воротам. Мы выиграли 3:0, но счет мог быть другим», - передает слова нидерландского тренера пресс-служба клуба.