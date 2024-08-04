Лебёф - о «Челси»: «О победе в чемпионате не может быть и речи»

Бывший футболист лондонского «Челси», Франк Лебёф, не верит в то, что в наступащем сезоне клуб сможет бросить вызов фаворитам английского футбола в борьбе за чемпионский титул. Надежды на это Лебёф считает несбыточными.

- Возможно, они выиграют какой-нибудь Кубок, может, даже Кубок Англии, но никак не Премьер-Лигу. Об этом не может быть и речи, - цитирует слова бывшего игрока клуба The Sun.

Напомним, что защитник выступал в лондонском «Челси» с 1996 по 2001 год. Новый сезон английского чемпионата стартует шестнадцатого августа. Уже в первом туре «пенсионерам» предстоит ответственный матч - с «Манчестер Сити».